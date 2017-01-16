Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 381,946 млрд гривен 12 января, банки уменьшили на 237,60 млн гривен до 254,896 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 12 января уменьшился на 14,73 млн гривен до 6,444 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 13,52 млн гривен до 23,676 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 12 января уменьшился на 265,85 млн гривен до 666,962 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: