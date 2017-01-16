В среду, 11 января, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 9,5 млн долларов по сравнению с 10 января до 140,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 15,8 млн долларов по сравнению с 10 января до 180,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 5,2 млрд долларов, или в 1,8 раза до 6,614 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке остававшийся неизменным во вторник, в среду снизился на 6 коп. до 27,21 UAH/USD.