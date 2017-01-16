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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам увеличился до 12,31%, по валютным СВОП - до 12,83% 11 января
10:06 12.01.2017 |
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам увеличился до 12,3140%, по валютным СВОП - до 12,8284% 11 января.
Соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка, передают Українські Новини.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк с 28 декабря 2015 года начал расчет и обнародование Украинского индекса межбанковских ставок (Ukrainian Index of Interbank Rates, UIIR).
Данные украинского индекса межбанковских ставок (% годовых):
|Дата
Кредиты и депозиты бланковые
Сделки СВОП (с долларом)
|Овернайт
|1 неделя
|2 недели
|1 месяц
|Овернайт
|1 неделя
|2 недели
|1 месяц
|04.01.2017
|10,5220
|11,7417
|11,5630
|05.01.2017
|11,0000
|12,0501
|12,5000
|06.01.2017
|11,6217
|11,1785
|10.01.2017
|12,0419
|13,2500
|11.01.2017
|12,3140
|12,8284
|12,3379
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