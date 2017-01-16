Цена на золото продолжает расти в четверг, находясь на максимумах с 23 ноября прошлого года на волне увеличения спроса на безопасные активы после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, прошедшей в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,23 доллара, или на 0,44% - до 1201,90 доллара за тройскую унцию. Ранее она поднималась до 1207 долларов, что является максимальным значением с 23 ноября. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,49% - до 16,91 доллара за унцию.

Первая пресс-конференция Трампа после его победы на выборах в США фактически оставила инвесторов в неизвестности относительно его экономических планов. В ходе своего выступления избранный президент лишь пообещал стать "лучшим создателем рабочих мест" и снизить затраты на программу по военным самолетам, а также заявил о необходимости снизить цены на лекарства.

"Вместо планов по ускорению экономического роста на пресс-конференции преобладали высказывания о военном потенциале, в которых подчеркивается риск от президентства Трампа", - приводит газета The Wall Street Journal комментарий аналитиков Commerzbank.

Неопределенность дальнейших планов Трампа усилила спрос на безопасные активы, включая золото. Инвесторы часто обращаются к драгметаллу как к надежному активу в периоды глобальной экономической и политической неопределенности.