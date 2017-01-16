Форекс - Курс доллара к иене и евро снижается после прошедшей в среду пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, на которой он не представил четких деталей плана по экономическому стимулированию в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 07.53 EET курс доллара к иене снижался до 114,47 иены за доллар со 115,41 иены на прошлых торгах. При этом в среду он достигал отметки в 114,23 иены за доллар, что стало наименьшим значением с 9 декабря.

Курс евро к доллару растет до 1,0610 доллара за евро с 1,0581 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 101,47 пункта. На торгах в среду он достигал отметки в 101,24 пункта, что стало минимумом с 14 декабря.

Прошедшая пресс-конференция стала первой со времени победы Трампа на выборах в США. Аналитики считают, что на ней избранный президент не представил деталей планов по экономическому стимулированию, торговой политике и налогообложению. Ранее надежда на такие меры поддерживала доллар.

"Трамп также не предоставил желанных инвесторами временных рамок и деталей насчет запланированных мер: от инфраструктурных расходов до торговых соглашений. Не было никаких новых деталей про фискальное стимулирование", - говорится в обзоре банка UOB.

По мнению экспертов, последняя речь Трампа была менее обнадеживающей для рынков, чем его выступление после победы на выборах. "Пресс-конференция была совсем не похожа на рыночно-ориентированные... комментарии, которые Трамп сделал во время благодарственной речи 9 ноября", - цитирует газета The Wall Street Journal неназванных аналитиков Westpac Bank.