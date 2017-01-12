После непродолжительного снижения его курс доллара на межбанке к вечеру подскочил на 7 копеек, и остановился в рамках 27,15-27,25 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Подвели экспортеры, от которых в среду ждали увеличения валютных продаж: ведь должен был продаваться доллар, поступивший на их счета 9-10 января. Однако продавцы активничали лишь с утра, но, как только на межбанк повыходили покупатели - решили выждать. Потому в итоге двойных продаж рынок не увидел: объем торгов подрос лишь на 7% - до $281,02 млн. И курс к вечеру заметно подрос.

"Безналичные торги открылись в рамках 27,10-27,20 грн./$. После возросшего предложения инвалюты котировки снизились до 26,95-27,10 грн./$, однако уже к 11:00 по мере роста спроса вернулись к 27,17-27,27 грн./$. И проходили в этом диапазоне до обеда. Национальный банк на рынок не выходил", - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

До конца неясно, почему Нацбанк сегодня не вышел гасить этот курсовой всплеск. Может потому, что надеялся, что экспортеры все-так продадут необязательную часть валютной выручки, накопленную за 9-10 января, может просто пытался сэкономить валюту. Ведь за два последних аукциона (6 и 9 января) центробанк уже потратил из своих резервов $106,2 млн.

Банкиры не говорили о фундаментальных переменах на валютном рынке либо в макроэкономике. А признавали, что экспортеры просто выжидают лучший момент для своих продаж.

"Разумеется, компании выполняют требование по обязательной продаже 65% валютной выручки. Просто оставшиеся 35% не торопятся продавать без острой необходимости в гривне", - заметил Юрий Гриненко.

Гривневые же потребности многих предприятий (в первую очередь аграрных) Госказначейство закрыло еще в конце декабря 2016 г., когда совершило выплаты по НДС на общую сумму 12,5 млрд. грн. Многим этого хватило не только для выплат налогов и зарплат, но и на текущие производственные нужды.

"В остальном аспекты, влияющие на безналичный валютный рынок, не изменились. Из наиболее позитивных факторов, способных повлиять на укрепление гривны - возможный транш МВФ, который ожидается в феврале", - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Спрос на доллар 11 января активнее всего подогревался покупками валюты под репатриацию дивидендов, которые обычно происходят в начале каждого месяца, и санкционируются Нацбанком.

Из числа продавцов доллара в среду выделяли Укргазбанк, ПУМБ и Проминвестбанк, а из покупателей - Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Ситибанк, Креди Агриколь Банк, Альфа Банк.

Все от НБУ зависит

Завтра финансисты не ждут от экспортеров значительного увеличения долларовых продаж. Они уверяют, что аграриям как минимум до конца января хватит полученной по НДС гривни, а продаж металлургов наверняка не хватит рынку.

Единственная надежда - на Национальный банк, на аукцион которого сегодня рассчитывал рынок.

"Скорее всего, завтра старт межбанковских торгов произойдет в рамках 27,15-27,25 грн./$. Дальнейшее же движение курса будет зависеть от спроса и планов регулятора по проведению аукциона", - сказал Юрий Гриненко.

Точно такой курсовой прогноз дал и Олег Куринной.

Не берутся финансисты сейчас прогнозировать наличный курс доллара, который сегодня рос на протяжении всего дня. Сначала с 27,95-28,0 грн./$ до 28,01-28,20 грн./$, а к вечеру среды и вовсе до 28,10-28,44 грн./$. Это цены на руках: по объявлениям в интернете.

У банков максимальные цены в кассах достигали 28,0-28,40 грн./$, а обменниках финансовых компаний - вообще 28,30-28,50 грн./$.

При этом люди жаловались на нехватку доллара в кассах и у нелегальных продавцов.

Активно обсуждалась версия глобальной спекуляции: что курс взвинчивают под выплаты компенсаций вкладчикам Платинум Банка, в который сегодня ввели временную администрацию. Ожидается, что львиная доля компенсаций, общий размер которых должен составить 4,8 млрд. грн., будет конвертироваться в валюту. Так что все продавцы доллара смогут неплохо заработать.