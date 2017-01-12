Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital прогнозируют курс гривны 27 UAH/USD и инфляцию 8% в 2017 году.

Об этом говорится в комментарии инвесткомпании, передают Українські Новини.

"В соответствии с нашим прогнозом, среднегодовой курс гривны составит 27 UAH/USD, хотя амплитуда колебаний увеличится в процессе перехода НБУ к инфляционному таргетированию и более гибкой валютной политике", - считает главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Также она ожидает, что золотовалютные резервы НБУ продолжат расти в этом году за счёт привлечения официального финансирования (2,0 млрд долларов), а также внутренних и внешних валютных заимствований правительства (ожидается 2,5 млрд долларов).

Кроме того, экономист ожидает, что НБУ продолжит покупать валюту на рынке в текущем году.

"Таким образом, мы прогнозируем рост официальных резервов до 20 млрд долларов (+29% г/г) на конец 2017 года, что соответствует 4,5 месяцам импорта товаров и услуг", - комментирует Белан.

Кроме того, она прогнозирует заметное замедление инфляции в этом году.

"По нашим оценкам, показатель инфляции составит 8,0% г/г на конец 2017 года. Мы не ожидаем давления на цены со стороны предложения, поскольку прогнозируем благоприятные погодные условия для урожая сельскохозяйственных культур", - полагает экономист Dragon Capital.

Ожидаемое восстановление покупательной способности домохозяйств будет способствовать инфляции со стороны спроса, частично благодаря двукратному повышению минимальной зарплаты с января 2017 года.

По оценкам НБУ, этот фактор может прибавить дополнительный 1,0 п.п. к показателю инфляции.

Как сообщали Українські Новини, в госбюджет - 2017 заложен курс гривны - 27,2 UAH/USD.