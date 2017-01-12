Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 381,946 млрд гривен 10 января, банки увеличили на 2,446 млрд гривен до 254,457 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 10 января увеличился на 146,91 млн гривен до 6,425 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 294,86 млн гривен до 23,763 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 10 января увеличился на 2,887 млрд гривен до 666,591 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: