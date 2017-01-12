Во вторник, 10 января, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 2,8 млн долларов по сравнению с 6 января до 131,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 23,7 млн долларов по сравнению с 6 января до 164,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 5,2 млрд долларов, или в 1,8 раза до 6,614 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 84 коп. во вторник сохранился на уровне 27,15 UAH/USD.