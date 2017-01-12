Цена золота в среду замедлила рост после обновления максимальной отметки с 30 ноября на фоне роста спроса на безопасные активы перед пресс-конференцией избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.30 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,90 доллара, или на 0,32% - до 1189,40 доллара за тройскую унцию. Ранее она достигала отметки в 1190,60 доллара за тройскую унцию, что является максимальной отметкой с 30 ноября. Стоимость мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,10% - до 16,87 доллара за унцию.

Позднее в среду Трамп проведет первую с момента победы на выборах пресс-конференцию. В преддверии этого события инвесторы стараются уйти в безопасные активы, к которым относят золото. "Беспокойство возвращается, инвесторы хотят перестраховаться, и "желтый" металл дает им эту безопасность", - цитирует агентство MarketWatch рыночного аналитика ThinkMarkets Наима Аслама (Naeem Aslam).

Сдерживает удорожание золота ожидание трейдерами фискального стимулирования и снижения налогов в США администрацией Трампа. Данные меры подстегнут инфляцию в стране и будут способствовать более быстрому повышению процентных ставок ФРС, что окажет давление на цену драгметалла.