Форекс - Курс американского доллара поднимается в среду в ожидании пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая станет первой после ноябрьских выборов, сообщает MarketWatch.

За последние три месяца американская нацвалюта подорожала на 5,2% относительно корзины основных мировых валют в надежде, что политика Д.Трампа на посту президента США будет способствовать увеличению темпов экономического роста и ускорению инфляции. Изменение этих ожиданий могут прервать тенденцию к укреплению доллара, отмечают эксперты.

"Хотя никакой конкретной темы объявлено не было, после волны спекуляций относительно финансового стимулирования сразу после выборов участники рынка, несомненно, будут ловить каждое слово, чтобы получить хоть какую-то конкретику относительно будущей политики президента", - полагает старший аналитик IronFX Чараламбос Писсурос.

"Если он действительно даст какие-то свежие подробности о потенциальном размере и/или составляющих ожидаемых фискальных стимулов или реформ в сфере регулирования, мы можем получить очень резкие изменения в парах доллара с другими валютами, а также во всех других видах активов, в цену которых был заложен "эффект Трампа", - добавил эксперт.

Евро торгуется днем в среду в районе $1,0521 против $1,0554 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 122,29 иены по сравнению со 122,19 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 116,24 иены против 115,77 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,34%.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,29%.