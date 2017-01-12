Валютная распродажа Нацбанка позволила банкирам 10 января немного откатить безналичный курс доллара - на 2 копейки, и зафиксировать его к вечеру в рамках 27,12-27,18 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Из-за валютного дефицита, чиновникам пришлось продать крупную сумму из золотовалютных резервов НБУ: $51 млн. из запрошенных $57,3 млн. Курс отсечения установили на уровне 27,10 грн./$, что заметно ниже цен межбанка до появления центробанка.

"Торги по доллару открылись на уровне закрытия за предыдущий рабочий день. Но по мере роста спроса на инвалюту при нехватке предложения котировки выросли до 25,15-25,30 грн./$. Около 11:00 Национальный банк объявил о проведении валютного аукциона по продаже доллара общим объемом до $100 млн. И уже ближе к обеду рынок просел до 27,10-27,20 грн./$", - детализировал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Если бы регулятор не вышел на рынок, цены на валюту взлетели бы сильнее.

"На наш взгляд, сегодня аукцион НБУ был необходим рынку и был проведен своевременно. Нацбанк не стал ждать, пока повышенный спрос разогреет межбанк", - заметил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Банкиры уверяют, что значительного отложенного спроса на завтра не осталось.

"Если что-то и осталось, то совсем не большие суммы. Это касается, как покупки, так и продажи", - подтвердил Юрий Гриненко.

"Во второй половине дня спрос и предложение сбалансировались", - согласился с ним директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Правда, объем торгов межбанка пока не вышел на рабочие объем: 10 января он составил $262,22 млн., и уступил даже предрождественским $267,66 млн. 6 января.

Что дальше

Завтра финансисты рассчитывают на оживление рынка и выравнивание спроса и предложения.

"Объемы торгов точно подрастут. И не только из-за того, что будет продаваться доллар, который дойдет за 9-10 января, но еще и потому будет продаваться рубль, который накопился за праздничные дни. Будет ли валюты насколько много, чтобы ее выкупал Нацбанк - вопрос. Ведь спроса наверняка тоже будет больше обычного: будут заявки по вывод дивидендов. Но валюты точно должно стать больше", - отметил Юрий Гриненко. Он считает, что старт межбанка 11 января произойдет в рамках 27,05-27,20 грн./$.

В тоже время банкиры не обещают радикальных перемен.

"Принимая во внимание тот факт, что отложенное со вчерашнего выходного дня в Украине предложение не оказало достаточного давления на курс доллара, говорить о том, что в ближайшие дни мы увидим кардинальные изменения на валютном рынке, не стоит. Завтра безналичный курс скорее всего так и будет сохранять диапазон 27,0-27,20 грн./$";, - сказал Олег Куринной.

Но заверил при этом, что регулятор продолжит поддерживать гривну.

"Стоит отметить и то, что курс в случае такой необходимости продолжит поддерживать Национальный банк, снижая уровень спроса валютными аукционами. К слову, пока аукционы проходят по существующей методике, новый регламент регулятор еще не применял", - подчеркнул Куринной.

Запуска нового вида торгов центробанком ждут в ближайшие недели.

"Информации об использовании Нацбанком новой формы интервенции не поступало. Ожидаем первые сделки по запросу наилучшего курса уже в январе-феврале. После внедрения этой формы интервенции ожидаем, что курсовые колебания в течении дня не будут столь значительными, а также пропадут "торговые ямы" - период до оглашения результатов объявленных аукционов, в который активность рынка замирает", - считает Станислав Верхградский.

Его курсовой прогноз на завтра находится рядом с ожиданиями коллег - 27,0-27,15 грн./$. Правда, эксперт отмечает еще и отложенный спрос на валюту.

"В среду ожидаем улучшение ситуации на межбанке за счет накопленного за понедельник-вторник валютного предложения. Однако не стоит забывать и о сформированном за последние несколько дней отложенном спросе на валюту. Также допускаем появление в среду на межбанке Нацбанка", - сказал Верхградский.

Что с наличными

В кассах валюта пока остается дорогой.

"Наличный доллар торговался в диапазоне 27,9-28,0 грн./$. После обеда наличный курс немного подрос до 27,95-28,05 грн./$", - сообщил Верхградский.

Здесь финансисты пока не обещают снижения курса.