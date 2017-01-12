В пятницу, 6 января, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 71,9 млн долларов по сравнению с 5 января до 133,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 96,7 млн долларов по сравнению с 5 января до 141,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 5,2 млрд долларов, или в 1,8 раза до 6,614 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 39 коп. в пятницу снизился на 84 коп. до 27,15 UAH/USD.