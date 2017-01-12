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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

10 января доллар дешевеет к евро и иене в ожидании пресс-конференции Трампа

18:18 10.01.2017 |

Финансы

 

Форекс - Доллар дешевеет к евро и иене, поскольку инвесторы готовятся к пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.41 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) слабо рос - на 0,03%, до 101,87 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0582 доллара за евро с 1,0572 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 115,71 иены за доллар со 116,04 иены на прошлых торгах.

По мнению аналитиков, инвесторы занимают осторожные позиции в преддверии первой пресс-конференции Трампа с момента победы на выборах. Если его заявления разочаруют инвесторов, это может спровоцировать распродажу американской валюты.

Как сообщил агентству Рейтер валютный стратег Nordea в Копенгагене Нильс Кристенсен (Niels Christensen). рынок опасается "радикальных заявлений" будущего президента. "Трамп может делать комментарии все время, но я думаю, что когда речь идет об официальной пресс-конференции, он должен быть проинформирован обо всем, и он не может ... сделать некоторые радикальные заявления. Рынок подготовился таким образом к завтрашней пресс-конференции", - пояснил эксперт.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января. Заявленная им ранее бюджетно-налоговая политика предполагает введение новых мер стимулирования экономики, в частности, увеличение бюджетных расходов и сокращение налогов. Это будет способствовать ускорению инфляции и более быстрому повышению ставок ФРС США, что, в свою очередь, поддержит американскую валюту.
По материалам: Интерфакс-Украина
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