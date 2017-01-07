После двух дней падения доллара, он резко подорожал - на 85 копеек, и зафиксировался к вечеру 6 января в рамках 27,00-27,20 грн./$, сообщил UBR.ua заместитель начальника VTB Bank (Украина) Казначейства Игорь Гах.

Спасать гривну пытался Национальный банк, однако его валютная распродажа лишь поддержала курс на текущих значениях: чиновники продали $55,20 млн. из запрошенных $63,50 млн. Курс отсечения был установлен на установлен на уровне 26,90 грн./$. Так что в целом НБУ в накладе не остался, даже заработал: ведь два последних дня центробанк прикупил на межбанке $91,6 млн. и делал свои приобретения с отсечениями в рамках 26,23-26,65 грн./$.

Впрочем, сегодня центробанк не регулировал валютный рынок, а просто шел у него на поводу.

"Межбанковские торги в пятницу открывались без валютного предложения. Потому котировки покупателей стремительно выросли - с 26,50 грн./$ до 26,90 грн./$. Только при преодолении отметки 27,0 грн./$ на рынке начали появляться продавцы валюты. Но после этого они оставались в меньшинстве, потому рынок продолжал расти к 27,05-27,15 грн./$. Аукцион Нацбанка смог лишь остановить курсовой рост на уровнях 27,05-27,10 грн./$. Послеобеденные торги характеризовались низкой активностью и прошли в диапазоне 27,0-27,20 грн./$", - уточнил Игорь Гах.

Результаты валютных аукционов НБУ

Дата 06.01.17 29.12.16 Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $ 63.50 87.40 Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1 максимальный 27.0500 27.2500 минимальный 26.6000 26.9000 Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1 средневзвешенный 26.9768 27.1682 максимальный 27.0500 27.2500 минимальный 26.9000 27.1000 Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн 55.20 59.10 Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок, % 14.5 8.1

Удорожание доллара после нацбанковских распродаж объяснили достаточно просто - государственную валюту получили не все.

"Несмотря на проведенный аукцион, спрос на иностранную валюту не был полностью удовлетворен, что привело к дальнейшему росту котировок", - подтвердил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Финансисты еще вчера ожидали снижение валютных продаж на межбанке, но не думали, что он рухнет так сильно.

"Судя по всему, за предыдущие дни экспортеры успели распродать накопившуюся за выходные валютную выручку", - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Это в итоге подтвердилось общей статистикой: 6 января объем торгов на межбанке сократился со вчерашних $411,56 млн. до $267,66 млн.

Нервозность межбанка 6 января сказалась и на наличном валютном рынке. Курс доллара там поднялся с 27,77-27,91 грн./$ до 27,83-28,04 грн./$.

Финансисты допускают дальнейшее подорожание валюты на протяжении рождественских выходных, отмечая, что люди продают совсем немного доллара, несмотря на праздничный период.

Банкиры не ждут на следующей неделе резкого улучшения ситуации после трехдневных рождественских выходных, хотя и рассчитывают, что валюты немного накопится за понедельник и курс немного скорректируется.

"Во вторник из-за отложенного с 9 января предложения доллар вновь может немного просесть, и опуститься ниже 27,0 грн./$", - считает Куринной.

Со временем он допускает даже более существенное снижение.

"Колебания, скорее всего, будут проходить в диапазоне 26,50-27,0 грн./$. В случае более серьезных ситуативных волнений у Нацбанка сегодня достаточно ресурсов, чтобы их остановить", - заметил Куринной.

Правда, его коллеги настроены менее оптимистично.

"В начале следующей рабочей недели ожидаем сохранение повышенного спроса на валюту. Но уже в среду градус напряженности на межбанке может снизиться за счет увеличенного валютного предложения, образовавшегося в связи с выходным понедельником. В то же время, текущие уровни являются достаточно привлекательными для экспортеров, которые могут возобновить продажи свободной выручки. Не исключаем, что на следующей неделе Нацбанк может проводить новую форму валютной интервенции - запрос наилучшего курса, что может позитивно отразиться на динамике курса", - рассказал Игорь Гах.

Он прогнозирует на вторник более высокие котировки - 27,00-27,20 грн./$.