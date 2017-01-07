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НКЦБФР утвердила изменения в лицензионные условия ведения депозитарной и клиринговой деятельности
15:41 06.01.2017 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила изменения в лицензионные условия ведения депозитарной и клиринговой деятельности.
Об этом говорится в решении регулятора №1243 от 22 декабря, передают Українські Новини.
В частности, кроме минимального 3-летнего стража работы на фондовом рынке, руководитель депозитарного учреждения (кроме банка) должен иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 1 года.
Также установлено, что уполномоченный орган такого учреждения должен назначить нового руководителя в течение 3-месячного срока пребывания на должности исполняющего обязанности руководителя (вместо 2-месячного).
Согласно нововведениям, финансовая отчетность депозитарного учреждения должна соответствовать требованиям международных стандартов финансовой отчетности.
Вместе с тем годовая финотчетность должна утверждаться аудитором.
Также предусмотрено, что аудиторское заключение могут давать только аудиторские фирмы, включенные в реестр НКЦБФР.
Нововведениями упразднено требование к руководителю и специалистам подразделения, уполномоченных хранить активы институтов совместного инвестирования, иметь квалификацию специалиста по деятельности по управлению активами, подтверждаемой сертификатами НКЦБФР, - достаточно квалификации специалиста по депозитарной деятельности.
Как сообщали Українські Новини, НКЦБФР намерена утвердить внесение изменений в порядок и условия выдачи лицензии на осуществление отдельных видов профессиональной деятельности на фондовом рынке.
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