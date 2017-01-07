Национальный банк продал 55,2 млн долларов на аукционе в пятницу при спросе 63,5 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
Минимальный курс продажи инвалюты составил 26,9 UAH/USD, максимальный - 27,05 UAH/USD.
Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 14,5%.
Результаты валютных аукционов НБУ
|Дата
|06.01.17
|29.12.16
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 63.50
| 87.40
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|
|
| максимальный
| 27.0500
| 27.2500
| минимальный
| 26.6000
| 26.9000
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|
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| средневзвешенный
| 26.9768
| 27.1682
| максимальный
| 27.0500
| 27.2500
| минимальный
| 26.9000
| 27.1000
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 55.20
| 59.10
| Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок, %
| 14.5
| 8.1
Данные: НБУ
В январе НБУ купил на аукционах 23,8 млн долларов, продал - 55,2 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Национальный банк купил на аукционах 2,458 млрд долларов, продал - 906 млн долларов.