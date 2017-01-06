Форекс - Доллар США укрепляется относительно евро и иены в пятницу после резкого ослабления по итогам предыдущих торгов на фоне, пишет MarketWatch.

Курс американской валюты к евро рухнул в четверг на 1,1%, к иене - на 1,6%.

В пятницу пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0576 по сравнению с $1,0607 на закрытие предыдущей сессии, курс доллара к иене увеличился до 116,20 иены против 115,35 иены накануне.

Резкое ослабление доллара последовало за публикацией протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором было отмечено наличие "существенной неопределенности" в отношении возможных последствий политики избранного президента США Дональда Трампа для экономики страны.

Руководство Федрезерва "указало на ряд рисков, реализация которых может потребовать изменения политики ФРС по сравнению с ожидаемым в настоящее время направлением", говорится в протоколе.

В настоящее время руководители американского ЦБ ожидают постепенного повышения базовой процентной ставки, но отмечают риск того, что им придется ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики из-за ускорения инфляции

Внимание рынка в пятницу направлено на данные министерства труда США о безработице за декабрь 2016 года. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных MarketWatch, предполагает рост числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 183 тыс.

Слабые данные по американскому рынку труда могут вынудить Федрезерв пересмотреть траекторию подъема ставки, отмечают аналитики.

Пара евро/иена торгуется в пятницу на уровне 122,9 иены по сравнению с 122,36 иены накануне

Курс юаня к доллару США на торгах в Шанхае опустился на 0,8% - до 6,9311 юаня/$1, курс офшорного юаня (китайская нацвалюта, торги которой осуществляются за пределами материкового Китая и которая не привязана к справочному курсу НБК), снизился на 0,4%.

В пятницу Народный банк Китая (НБК) повысил справочный курс юаня на 0,9%, что является максимальным подъемом с 2005 года, до 6,8668 юаня/$1. Эксперты, однако, ожидали, что справочный курс будет увеличен более существенно.

Ослаблению юаня способствовали рекомендации аналитиков Goldman Sachs продавать юань, подорожавший на 2,5% за последние две сессии.

