Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.176,95 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,37%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.146,50 долл. и сопротивление - на 1.183,30 долл.

Индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,29% и торгуется на отметке 101,68 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 0,99%, достигнув отметки 16,473 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте снизился на 0,20%, дойдя до уровня 2,530 долл. за фунт.