Безналичный курс доллара продолжает падать второй день подряд: 5 января он потерял 35 копеек, и зафиксировался в рамках 26,26-26,35 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

"В четверг падение доллара остановилось после проведения Нацбанком аукциона по покупке валюты. Регулятор купил на торгах более $65 млн по курсу отсечения 26,35 грн./$. Торговая сессия завершалась на уровне 26,26-26,35 грн./$, - сказал он.

На протяжении дня валюта дешевела еще сильнее, и если бы не покупки НБУ, то могла упасть еще больше.

"Сегодня, как и днем ранее, на межбанке предложение иностранной валюты превышало спрос. Рынок открылся на уровне 26,20-26,60 грн./$, но очень скоро котировки снизились до 26,15-26,35 грн./$. Еще до 11:00 Национальный банк объявил о проведении валютного аукциона по покупке доллара общим объемом до $100 млн", - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук

Финансисты объясняют обвал курса доллара накопившейся за праздничные дни валютной выручкой на счетах экспортеров. 65% от нее они обязаны продать, по требованию Нацбанка, однако значительного спроса на доллар на межбанке не наблюдается. Ведь многие импортеры сделали свои покупки еще в конце декабря, закрыли контракты и ушли на каникулы до 10 января. Потому поглощать избыток доллара сейчас некому.

"В ближайшие дни, в том числе, и после Рождественских выходных мы ожидаем достаточно крепких позиций гривны по тем же причинам, что и сегодня", - заверил Олег Куринной.

Он не прогнозирует увеличения спроса на доллар.

"Небольшой спрос вызван действиями импортеров. Перед новогодними праздниками наибольшая активность была у поставщиков товаров внутреннего потребления: обуви, одежды, бытовой техники и проч. Поэтому рос и спрос на валюту. Сейчас сезон праздников практически завершен", - отметил Куринной.

Завтра он ждет на межбанке курсовые колебания в рамках 26,25-26,40 грн./$.

В тоже время стоит отметить, что на наличный курс доллара сегодня не падал вслед за межбанком. Даже наоборот, немного приподнялся: с 27,65-27,78 грн./$ до 27,67-27,86 грн./$. Вероятнее всего, резкого обвала курса в кассах не будет и завтра.