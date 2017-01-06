Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 381,946 млрд гривен 5 января, банки уменьшили на 1,742 млрд гривен до 253,450 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 5 января уменьшился на 99,75 млн гривен до 6,359 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 101,17 млн гривен до 23,501 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 5 января уменьшился на 1,943 млрд гривен до 665,256 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: