Цены на золото непрерывно растут с начала года и достигли максимума за четыре недели в четверг на фоне спроса на защитные активы и снижения курса доллара.

В четверг цена золота с немедленной поставкой поднималась на 1,4%, до $1179,43 за тройскую унцию. К 13:30 EET спотовая цена составляет $1172,39 (+0,8%).

Курс доллара в четверг продолжает снижаться на 0,1% к евро и на 0,5% к иене после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего обеспокоенность руководства Федрезерва в отношении неопределенности по поводу будущей политики избранного президента США Дональда Трампа.

Спотовая цена палладия, тем временем, опускается на 0,6%, до $733,83 за унцию, после скачка на 11% за предыдущие четыре сессии.

