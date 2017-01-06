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Курс доллара к евро стабилизировался в четверг, турецкая лира подешевела до нового минимума
14:22 05.01.2017 |
Форекс - Курс доллара США к евро стабилизировался на торгах в четверг, однако продолжает опускаться относительно иены, пишет MarketWatch.
Пара евро/доллар по данным на 14:00 EET торговалась на уровне $1,0495 по сравнению с $1,0489 на закрытие предыдущей сессии.
Курс доллара к иене опустился до 116,73 иены против 117,25 иены накануне.
Американская валюта резко подешевела в среду после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором было отмечено наличие "существенной неопределенности" в отношении возможных последствий политики избранного президента США Дональда Трампа для экономики страны.
Руководство Федрезерва "указало на ряд рисков, реализация которых может потребовать изменения политики ФРС по сравнению с ожидаемым в настоящее время направлением", говорится в протоколе.
В настоящее время руководители американского ЦБ ожидают постепенного повышения базовой процентной ставки, но отмечают риск того, что им придется ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики из-за ускорения инфляции.
Стоимость доллара относительно евро снизилась в среду на 0,8%, в четверг курс американской валюты опускался до $1,0575.
"Отмечавшаяся недавно тенденция к покупке долларов приостановилась", - отмечает старший валютный аналитик Daiwa Securities Юкиё Исизуки.
По словам эксперта, некоторое ослабление доллара дает трейдерам возможность возобновить покупки американской валюты перед публикацией декабрьских данных о безработице в США.
Министерство труда США обнародует данные о безработице за прошлый месяц в пятницу в 15:30 EET.
Пара евро/иена торгуется в четверг на уровне 122,49 иены против 122,99 иены накануне.
Китайский юань продолжает дорожать благодаря принятым властями КНР мерам для усиления контроля валютного рынка.
Стоимость юаня в Шанхае выросла на 0,6% - до 6,8920 юаня/$1.
Тем временем, курс офшорного юаня (китайская нацвалюта, торги которой осуществляются за пределами материкового Китая и которая не привязана к справочному курсу НБК) поднялся на 0,5%. За две сессии подъем стоимости офшорного юаня составил 1,8%, став максимальным с 2010 года.
Турецкая лира подешевела в четверг до очередного рекордного минимума относительно доллара США на опасениях, что политическое давление в стране удержит Центробанк от подъема ключевой процентной ставки.
Курс лиры к доллару к 14:00 EET составлял 3,6109 лиры/$1, что на 1% ниже уровня предыдущей сессии. В ходе торгов стоимость турецкой валюты опускалась до 3,6401 лиры/$1.
В 2016 году лира подешевела на 17% относительно американской валюты.
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