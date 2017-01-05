Национальный банк констатирует избыточное предложение инвалюты из-за совпадения выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе.

Об этом говорится в комментарии Нацбанка, передают Українські Новини.

"На этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временная избыточное предложение иностранной валюты, которое сформировалось в результате стечения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе", - комментирует директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко ситуацию на валютном рынке.

В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни.

Вследствие этого предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее.

Как сообщали Українські Новини, в предыдущий день курс гривны на межбанке укрепился на 48 коп. до 26,70 UAH/USD.

НБУ 4 января купил на межбанке 23,8 млн долларов.