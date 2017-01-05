В среду, 4 января, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 92,6 млн долларов по сравнению с 29 декабря до 69,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 94,7 млн долларов по сравнению с 29 декабря до 74,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 5,2 млрд долларов, или в 1,8 раза до 6,614 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг, 29 декабря на 30 коп., в среду, 4 января укрепился на 48 коп. до 26,70 UAH/USD.