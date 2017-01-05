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Фондовые индексы АТР выросли в четверг, гонконгский Hang Seng - максимально за 2 месяца
13:01 05.01.2017 |
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в плюсе торги в четверг, при этом гонконгский индикатор поднялся рекордными темпами за два месяца.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific по итогам сессии вырос на 1,2%. В среду индикатор увеличился на 1,5%, его двухдневный рост стал максимальным с июня.
Гонконгский Hang Seng подскочил в четверг на 1,5%, чего не наблюдалось за последние семь недель. Ралли индекса обеспечил подъем котировок энергетических компаний. Китайский Shanghai Composite повысился на 0,2%.
Цена бумаг нефтедобывающих компаний Sinopec и PetroChina выросла на 3,2% и 4,2% соответственно после роста котировок нефти накануне на 1,8%. В четверг цены на нефть слабо снижаются.
Японский индикатор Nikkei 225, накануне обновивший годовой максимум, снизился на 0,4% на фоне роста курса иены. Иена к доллару поднимается к 12:30 EET на 0,6%, до 116,5 иены за доллар, после роста на 0,4% накануне.
Слабость доллара обусловлена опубликованным накануне протоколом прошлого заседания Федрезерва. Как выяснилось, руководство Центробанка по-прежнему ожидает постепенного повышения базовой процентной ставки, несмотря на вероятность ускорения роста экономики США и потребительских цен в стране в результате обещанных избранным президентом Дональдом Трампом мер бюджетно-налогового стимулирования.
Между тем "участники подчеркнули существенную неопределенность в отношении сроков, размеров и содержания каких-либо налогово-бюджетных и иных экономических инициатив, а также в отношении того, как эти меры могут сказаться на совокупном спросе и предложении", говорится в протоколе.
На заседании, состоявшемся 13-14 декабря, было принято ожидаемое решение повысить базовую процентную ставку до 0,5-0,75%, при этом теперь руководство ФРС ожидает трех подъемов ставки в 2017 году.
Акции Toyota Motor Corp. подешевели на 0,7%, Sony Corp. - 1,1%, поскольку сильная иена негативно сказывается на прибыли японских экспортеров.
Тем временем цена бумаг телекоммуникационной компании Softbank Group выросла на 2% на данных о том, что Apple инвестирует $1 млрд в новый фонд развития высоких технологий, основанный Softbank.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, индийский Sensex - на 0,9%, тогда как южнокорейский Kospi потерял 0,2%.
Максимальный рост среди всех азиатских фондовых рынков продемонстрировал рынок акций Филиппин - он вырос на 2,5%, рекордными темпами с мая, на ожиданиях ускорения роста ВВП страны.
Стоимость акций второго по величине китайского производителя молочной продукции China Mengniu Dairy Co. снизилась на 2,7% на новости о том, что компания предложила приобрести конкурента China Modern Dairy Holdings за 6,92 млрд гонконгских долларов ($892 млн). Акции Modern Dairy, лидера в производстве сырого молока в Китае, выросли в цене на 5,5%.
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