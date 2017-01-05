Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.173,95 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,74%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.146,50 долл. и сопротивление - на 1.174,75 долл.

Индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,28% и торгуется на отметке 102,20 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,52%, достигнув отметки 16,638 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте вырос на 0,08%, дойдя до уровня 2,560 долл. за фунт.