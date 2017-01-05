К концу первого рабочего дня межбанковского валютного рынка гривна укрепилась в среднем на 50 копеек. Причина - давление огромного предложения валюты. Рынок закрылся котировками в диапазоне 26,60-26,70 грн./$, тогда как открывался с показателями в 27,05-27,25 грн./$.

Как сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, предложение валюты в несколько раз превышало спрос. Национальный банк изначально проигнорировал огромный объем и провел аукцион на котором забрал с рынка только $20 млн. из предложенных $42 млн, установив цену отсечения в 26,70 грн./$.

"Из-за праздников валюта накопилась, а основные покупатели на каникулах. Импортеры закрыли свои заявки в декабре. После первого аукциона продавцы оставили заявки. Все понимали, что деваться с этой валютой некуда. И после обеда НБУ объявил еще один аукцион, забрав с рынка все оставшееся предложение и с большей для себя выгодой. Цену отсечения на втором аукционе установили на уровне 26,65 грн./$", - рассказал Юрий Гриненко.

Как предположил банкир, нестандартное поведение регулятора могло быть связано с желанием "прощупать" рынок, посмотреть на уровни котировок, которые устроят продавцов и покупателей при существующих спросе и предложении.

Результаты валютных аукционов

Дата 04.01.17 04.01.17 Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $ 6.30 42.70 Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1 максимальный 26.7950 26.9000 минимальный 26.6000 26.6500 Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1 средневзвешенный 26.6079 26.6910 максимальный 26.6500 26.7000 минимальный 26.6000 26.6500 Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн 3.80 20.00 Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок, % 35.0 35.0

"Почему НБУ предпочел дважды выходить на рынок, точно никто не скажет. Возможно, было желание сбить курс. Имеющееся предложение позволяло это сделать. Потому что завтра также ожидается большое предложение от экспортеров", - уточнил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка.

По оценке Юрия Гриненко, из-за ожидания достаточного предложения валюты, межбанковский рынок в четверг 5 января может открыться в широком диапазоне - 26,50-26,70 грн./$, и курс может укрепиться еще больше.