Национальный банк купил еще 3,8 млн долларов на дополнительном аукционе в среду по курсу 26,60 UAH/USD
Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.
Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион, составил 6,3 млн долларов.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 26,60 UAH/USD, тогда как отдельные банки хотели продать регулятору валюту по 26,65 UAH/USD.
Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок составила 35%.
Ранее НБУ купил 20 млн
долларов на аукционе в среду.
Результаты валютных аукционов
|Дата
|04.01.17
|04.01.17
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 6.30
| 42.70
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|
|
| максимальный
| 26.7950
| 26.9000
| минимальный
| 26.6000
| 26.6500
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|
|
| средневзвешенный
| 26.6079
| 26.6910
| максимальный
| 26.6500
| 26.7000
| минимальный
| 26.6000
| 26.6500
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 3.80
| 20.00
| Доля удовлетворенных заявок по максимальному курсу аукциона в общем объеме удовлетворенных заявок, %
| 35.0
| 35.0
Данные: НБУ
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Национальный банк купил на аукционах 2,458 млрд долларов, продал - 906 млн долларов.