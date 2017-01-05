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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 381,9 млрд гривен, банки уменьшили на 272,9 млн гривен до 255,2 млрд гривен 4 января

12:51 04.01.2017 |

Финансы

 

Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 381,946 млрд гривен 4 января, банки уменьшили на 272,88 млн гривен до 255,192 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 4 января уменьшился на 0,05 млн гривен до 6,459 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 84,74 млн гривен до 23,602 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 4 января уменьшился на 357,67 млн гривен до 667,199 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

ДатаВсегоНБУБанкиДругиеНерезиденты
на 03.01667557,17381945,90255465,2323686,836459,21
на 04.01667199,50381945,90255192,3423602,096459,17
По материалам: Українські Новини
 

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