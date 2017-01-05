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Топливно-энергетический комплекс
НДУ обсудил с участниками рынка создание торгового репозитория
12:47 04.01.2017 |
Национальный депозитарий обсудил создание единой базы данных о заключенных деривативах - торгового репозитория - с участниками рынка.
Об этом говорится в сообщении НДУ, передают Українські Новини.
НДУ в ходе рабочей встречи 27 декабря 2016 года обсудил с представителями Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национального банка, Международной финансовой корпорации (IFC) и участниками финансового рынка вопрос создания в Украине на базе Центрального депозитария торгового репозитория - единой базы данных о заключенных деривативах.
Создание такого репозитория предусмотрено проектом закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно регулируемых рынков и деривативов)".
В частности, в ходе встречи обсуждались основные принципы функционирования торгового репозитория, перечень информации о заключенных деривативах, которую необходимо предоставлять сторонами деривативов для единой базы данных.
Также участники мероприятия говорили о порядке доступа госорганов к накопленной информации о заключенных деривативах в торговом репозитории.
Как сообщали Українські Новини, Национальный депозитарий разработал концепцию счета номинального держателя с целью привлечения иностранных инвестиций в Украину.
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