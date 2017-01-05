Национальный банк в декабре увеличил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на 21,300 млрд гривен до 381,946 млрд гривен, банки - на 99,436 млрд гривен до 255,465 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов в декабре уменьшился на 3,654 млрд гривен до 6,459 млрд гривен, в собственности других владельцев увеличился на 10,057 млрд гривен до 23,687 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, в декабре увеличился на 127,139 млрд гривен до 667,557 млрд гривен.

С начала года НБУ увеличил объем ОВГЗ в своем портфеле на 25,8 млрд гривен, банки - на 83,1 млрд гривен, нерезиденты - на 107,6 млн гривен, другие владельцы - на 8,0 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: