Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в среду.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торгуются по цене 1.161,75 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,02%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.143,60 долл. и сопротивление - на 1.162,05 долл.

Индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,04% и торгуется на отметке 103,28 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 0,27%, достигнув отметки 16,453 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в марте вырос на 0,44%, дойдя до уровня 2,498 долл. за фунт.