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НБУ и Минфин ужесточили требования к анонимности заявок участников первичных аукционов ОВГЗ
16:29 03.01.2017 |
Национальный банк и Министерство финансов ужесточили требования к анонимности заявок участников первичных аукционов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.
Национальный банк вместе с Министерством финансов ужесточил требования к анонимности поданных участниками размещения заявок на участие в размещении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Для этого регулятор внес изменения в положение о порядке проведения операций, связанных с размещением облигаций внутреннего государственного займа.
Цель такого решения - сделать рассмотрение заявок участников размещения облигаций и принятия решения по их удовлетворению объективными и беспристрастными.
Это, в свою очередь, будет способствовать развитию внутреннего рынка государственных ценных бумаг.
Теперь при размещении ОВГЗ, до конечного срока поступления заявок, уполномоченные лица Национального банка и Министерства финансов будут иметь доступ только к информации о номерах и типах заявок участников.
Доступа к другой информации, содержащейся в заявках участников размещения облигаций, они не будут иметь.
После окончания срока поступления заявок от участников размещения облигаций ограничения на доступ к информации, содержащейся в этих заявках, будут частично сниматься.
Только тогда уполномоченные лица Национального банка и Министерства финансов получат информацию о содержании конкурентных и неконкурентных заявок без указания наименований участников размещения облигаций.
Информация о перечне участников размещения облигаций будет становиться доступной для уполномоченных лиц Национального банка и Министерства финансов только с момента завершения операции по размещению облигаций и информирования участников о результатах их участия в размещении облигаций.
Такие изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 28 декабря 2016 №417 "Об утверждении изменений к положению о порядке проведения операций, связанных с размещением ОВГЗ".
Постановление вступает в силу с 19 февраля 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-ноябре привлекло в государственный бюджет 36,563 млрд гривен, 2,456 млрд долларов и 141 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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