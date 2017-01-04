Национальный банк и Министерство финансов ужесточили требования к анонимности заявок участников первичных аукционов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).





Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

Национальный банк вместе с Министерством финансов ужесточил требования к анонимности поданных участниками размещения заявок на участие в размещении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Для этого регулятор внес изменения в положение о порядке проведения операций, связанных с размещением облигаций внутреннего государственного займа.

Цель такого решения - сделать рассмотрение заявок участников размещения облигаций и принятия решения по их удовлетворению объективными и беспристрастными.

Это, в свою очередь, будет способствовать развитию внутреннего рынка государственных ценных бумаг.

Теперь при размещении ОВГЗ, до конечного срока поступления заявок, уполномоченные лица Национального банка и Министерства финансов будут иметь доступ только к информации о номерах и типах заявок участников.

Доступа к другой информации, содержащейся в заявках участников размещения облигаций, они не будут иметь.

После окончания срока поступления заявок от участников размещения облигаций ограничения на доступ к информации, содержащейся в этих заявках, будут частично сниматься.

Только тогда уполномоченные лица Национального банка и Министерства финансов получат информацию о содержании конкурентных и неконкурентных заявок без указания наименований участников размещения облигаций.

Информация о перечне участников размещения облигаций будет становиться доступной для уполномоченных лиц Национального банка и Министерства финансов только с момента завершения операции по размещению облигаций и информирования участников о результатах их участия в размещении облигаций.

Такие изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 28 декабря 2016 №417 "Об утверждении изменений к положению о порядке проведения операций, связанных с размещением ОВГЗ".

Постановление вступает в силу с 19 февраля 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-ноябре привлекло в государственный бюджет 36,563 млрд гривен, 2,456 млрд долларов и 141 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.