Форекс - Курс доллара США повышается в ходе торгов во вторник к большинству мировых валют, включая евро и иену.





Евро торгуется во вторник в 14:56 EET около $1,0385 против $1,0455 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится к указанному времени около 122,75 иены по сравнению со 122,89 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 118,19 иены против 117,55 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов обновил максимум с декабря 2002 года. В минувшем году индикатор вырос на 3,6%.

На этой неделе внимание аналитиков и трейдеров будет сосредоточено на американской статистике. В частности, во вторник будет опубликовано значение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), а в пятницу - свежие данные по американскому рынку труда.

Эксперты в среднем прогнозируют, что безработица в США в декабре выросла до 4,7% с 4,6% в предыдущий месяц, а количество рабочих мест увеличилось на 170 тыс. после повышения на 178 тыс. в ноябре. Значение ISM Manufacturing, как ожидается, выросло в прошлом месяце до 53,5 пункта по сравнению 53,2 пункта в ноябре.