Национальный банк сохранил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на уровне 381,946 млрд гривен 30 декабря, банки увеличили на 65,115 млрд гривен до 255,465 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 30 декабря увеличился на 59,11 млн гривен до 6,459 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 7,9 млрд гривен до 23,687 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 30 декабря увеличился на 73,118 млрд гривен до 667,557 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен: