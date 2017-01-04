Курс криптовалюты биткойна в начале 2017 года впервые за 4 года превысил психологическую отметку в $1000 на большинстве крупных электронных бирж, сообщает MarketWatch.

Еще в воскресенье биткойн стоил более $1000 на биржах Bitfinex, Kraken и Coinbsae, а в понедельник валюта торговалась в среднем на уровне $1025, по данным сайта Coin Market Cap.

В минувшем году криптовалюта выросла в цене более чем в два раза, а сумма всех биткойнов в мировом обороте достигла рекордных $14 млрд.

Эксперты связывают рост биткойна с повышением геополитических рисков, поскольку в последнее время криптовалюта выступает в качестве защитного актива. Спрос на биткойны повысился на фоне опасений ускорения роста ставок в США и торговых войн Штатов с Китаем.

Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.