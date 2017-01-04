Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курс биткойна впервые с 2013г превысил отметку в $1000

13:39 03.01.2017 |

Финансы

 

Курс криптовалюты биткойна в начале 2017 года впервые за 4 года превысил психологическую отметку в $1000 на большинстве крупных электронных бирж, сообщает MarketWatch.

Еще в воскресенье биткойн стоил более $1000 на биржах Bitfinex, Kraken и Coinbsae, а в понедельник валюта торговалась в среднем на уровне $1025, по данным сайта Coin Market Cap.

В минувшем году криптовалюта выросла в цене более чем в два раза, а сумма всех биткойнов в мировом обороте достигла рекордных $14 млрд.

Эксперты связывают рост биткойна с повышением геополитических рисков, поскольку в последнее время криптовалюта выступает в качестве защитного актива. Спрос на биткойны повысился на фоне опасений ускорения роста ставок в США и торговых войн Штатов с Китаем.

Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

09:31 Фон­до­вые ин­дек­сы Азии рас­тут в сре­ду, дол­лар до­ро­жа­ет к иене и ста­би­лен в па­ре с ев­ро

08:06 Фью­черсы на зо­ло­то по­до­ро­жа­ли во вре­мя ази­ат­ских тор­гов

07:47 Ры­нок ак­ций США за­крыл­ся ро­стом, Dow Jones при­ба­вил 0,60%

03.01 НБУ и Мин­фин уже­сто­чи­ли тре­бо­ва­ния к ано­ним­но­сти за­явок участ­ни­ков пер­вич­ных аук­ци­о­нов ОВГЗ

03.01 Дол­лар укреп­ля­ет­ся к ев­ро и иене в ожи­да­нии стат­дан­ных из США

03.01 Стра­хов­щи­ки уве­ли­чи­ли сбор пре­мий по "Зе­ле­ной карте" на 20,2% до 944,2 млн гри­вен за 11 ме­ся­цев

03.01 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на уровне 381,9 млрд гри­вен, бан­ки уве­ли­чи­ли на 65,1 млрд гри­вен до 255,5 млрд гри­вен 30 де­каб­ря

03.01 НБУ про­дал 30 де­каб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 28 449 млн гри­вен

03.01 Сбор в 2% при по­куп­ке на­лич­ной ва­лю­ты утра­тил си­лу - НБУ

03.01 Курс бит­кой­на впер­вые с 2013г пре­вы­сил от­мет­ку в $1000

03.01 ФГВФЛ бу­дет вы­пла­чи­вать ком­пен­са­ции физ­ли­цам-пред­при­ни­ма­те­лям

03.01 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР вы­рос­ли по ито­гам пер­вых тор­гов 2017 го­да на по­зи­тив­ных стат­дан­ных из Ки­тая

03.01 НБУ с 4 ян­ва­ря сни­зил пре­дель­ную сум­му рас­че­тов на­лич­ны­ми с уча­сти­ем физи­че­ских лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн

03.01 Це­ны на зо­ло­то рас­тут в пред­две­рии ки­тай­ско­го но­во­го го­да

03.01 Курс дол­ла­ра США опус­ка­ет­ся в хо­де ази­ат­ских тор­гов от­но­си­тель­но ос­нов­ных ми­ро­вых ва­лют

• дальше…

09:25 Це­ны на нефть сла­бо вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся по­сле об­ва­ла во втор­ник, Brent у $55,9

09:21 Об­щий госдолг в но­яб­ре со­кра­тил­ся на 1,2% до $67,5 млрд

08:06 Фью­черсы на зо­ло­то по­до­ро­жа­ли во вре­мя ази­ат­ских тор­гов

03.01 Та­мо­жен­ные сбо­ры в гос­бюд­жет вы­рос­ли на 16% до 235 млрд гри­вен в 2016

03.01 Ав­то­про­да­жи в Укра­ине в 2016 го­ду уве­ли­чи­лись на 41%

03.01 Нефть по­до­ро­жа­ла до мак­си­му­ма за пол­то­ра го­да, Brent тор­гу­ет­ся вы­ше $58 за бар­рель

03.01 "Ар­се­лор Мит­тал Кри­вой Рог", "Каргилл" и "АДМ Трей­динг Украина" по­лу­чи­ли наи­боль­ший объ­ем воз­ме­ще­ния НДС в де­каб­ре

03.01 Ав­то­газ не за­ме­тил ак­циз­ных из­ме­не­ний

03.01 Роз­нич­ные це­ны на топ­ли­во вы­рос­ли в боль­шин­стве се­тей

03.01 Остат­ки средств на сче­тах Госказ­на­чей­ства Укра­и­ны в де­каб­ре сни­зи­лись по­чти вдвое

• дальше…

10:37 До­ро­гой Крым. Во что об­хо­дит­ся Рос­сии борь­ба с энер­ге­ти­че­ским апо­ка­лип­си­сом

09:50 Ford пе­ре­ду­мал стро­ить за­вод в Мек­си­ке по­сле кри­ти­ки Трам­па

09:43 Что по­про­сит Лу­ка­шен­ко за под­пи­са­ние Та­мо­жен­но­го ко­дек­са ЕАЭС

08:58 На Ку­бе впер­вые на­ла­жен вы­пуск но­ут­бу­ков и план­ше­тов

08:50 Пол Рай­ан пе­ре­из­бран спи­ке­ром Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей кон­грес­са США

08:31 В Тур­ции на три ме­ся­ца про­дли­ли чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние

08:22 Ки­тай вло­жит свы­ше $115 млрд в раз­ви­тие же­лез­ных до­рог в 2017 го­ду

08:17 В Ки­тае пла­ни­ру­ют со­кра­тить вре­мя про­хож­де­ния то­ва­ров через та­мож­ню

03.01 Ки­тай ввел но­вые огра­ни­че­ния на по­куп­ку ва­лю­ты

03.01 Ка­кие за­ко­ны Оба­мы рес­пуб­ли­кан­цы хо­тят от­ме­нить

03.01 Ки­тай на­чал пря­мое гру­зо­вое же­лез­но­до­рож­ное со­об­ще­ние с Бри­та­ни­ей

03.01 Трамп пред­ло­жил кан­ди­да­ту­ру кри­ти­ка Ки­тая Ро­бер­та Лай­тай­зе­ра на пост торг­пре­да США

03.01 Но­вые лю­би­мые джи­ха­ди­сты Рос­сии: "Талибан"

03.01 Уро­вень ин­фля­ции в Ве­не­су­э­ле по ито­гам го­да пре­вы­сил 500%

03.01 Объ­ем внеш­не­го дол­га Ки­тая на ко­нец сен­тяб­ря со­ста­вил $1,43 трлн

• дальше…

03.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов в при­го­ро­де Ки­е­ва: ок­тябрь – де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ок­тябрь – де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: де­кабрь 2016 г.

03.01 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: де­кабрь 2016 г.

03.01 "Первичка" в Ки­е­ве в де­каб­ре-2016 по­де­ше­ве­ла на 1,3% - экс­пер­ты

29.12 Стан­цию мет­ро "Петровка" хо­тят пе­ре­име­но­вать

28.12 Клич­ко за­ве­рил, что про­ве­рять квар­ти­ран­тов в Ки­е­ве не бу­дут

22.12 Ки­ев­со­вет от­ка­зы­ва­ет­ся от­ме­нять за­прет на ноч­ную про­да­жу спирт­но­го

20.12 Ки­ев­со­вет обя­за­ли от­ме­нить за­прет на про­да­жу ал­ко­го­ля но­чью

16.12 Про­езд по но­во­му мо­сту через Днепр в Ки­е­ве мо­гут сде­лать плат­ным

14.12 "Ланет" на­ме­рен с 1 ян­ва­ря от­клю­чить те­ле­ка­на­лы круп­ней­ших ме­диа­групп

14.12 НБУ про­гно­зи­ру­ет даль­ней­шее па­де­ние цен на жи­лье в Ки­е­ве

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял гор­бюд­жет-2017 с до­хо­да­ми 38,238 млрд гри­вен и рас­хо­да­ми 38,240 млрд гри­вен

12.12 Ки­ев­со­вет при­нял про­грам­му со­ц­эко­но­мраз­ви­тия-2017 с рас­ход­ной ча­стью 10,04 млрд гри­вен

09.12 Про­ект "Воз­душ­но­го экспресса" хо­тят "разморозить"

• дальше…

30.12 Ка­б­мин на­зна­чил гос­сек­ре­та­рем Ми­но­бо­ро­ны дей­ству­ю­ще­го зам­ми­ни­стра Дуб­ля­на

28.12 Гон­та­ре­ва за­де­кла­ри­ро­ва­ла 52,6 млн гри­вен за про­да­жу сво­ей до­ли в ICU

28.12 За рас­крут­ку те­мы при­ми­ре­ния с РФ пла­тят от 500 $ до 1000 $

27.12 Не­по­топ­ля­е­мый Кис­син­джер. На­сколь­ко за­раз­на пу­ти­но­фи­лия от­ца чел­ноч­ной ди­пло­ма­тии

27.12 Во­ло­ди­мир Кістіон: "У 2017-2018 році ми ма­ти­ме­мо нор­мальні українські дороги"

26.12 В си­ту­ації з го­ло­су­ван­ням у Рад­безі ООН що­до Ізраїлю не бу­ло хо­ро­шо­го рішен­ня

23.12 В Ра­де за­кон­чи­лось по­след­нее в 2016г пле­нар­ное за­се­да­ние, в сле­ду­ю­щий раз нар­де­пы со­бе­рут­ся 17 ян­ва­ря

23.12 Смо­жет ли Ко­ло­мой­ский по­ссо­рить власть

23.12 Ко­ло­мой­ский про­ком­мен­ти­ро­вал на­цио­на­ли­за­цию "ПриватБанка"

22.12 Ка­ко­вы пер­спек­ти­вы де­ла Охен­дов­ско­го

22.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла гос­сек­ре­та­рем Мин­фи­на Ка­пи­ну­са

22.12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

• дальше…

09:50 Ford пе­ре­ду­мал стро­ить за­вод в Мек­си­ке по­сле кри­ти­ки Трам­па

08:41 Но­вый но­ут­бук Lenovo ThinkPad X1 Yoga ра­бо­та­ет без под­за­ряд­ки до 16 ча­сов

03.01 Microsoft пред­ла­га­ет ис­поль­зо­вать си­сте­мы до­пол­нен­ной ре­аль­но­сти для по­ис­ка ве­щей

03.01 Кон­цепт но­во­го Infiniti QX50 по­лу­чил си­сте­му ав­то­ном­но­го управ­ле­ния

30.12 Samsung пред­ста­ви­ла кон­ди­ци­о­нер, ко­то­рый не даст про­сту­дить­ся

30.12 Volvo впер­вые уста­но­ви­ла в ав­то­мо­биль "Скайп"

29.12 Amazon па­тен­ту­ет скла­ды-ди­ри­жаб­ли

29.12 Смарт­фон Gionee M2017 сто­ит от $1000

29.12 Глав­ный ин­же­нер Lamborghini под­твер­дил ги­брид­ный крос­со­вер

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

28.12 Уче­ные из Стэн­форд­ско­го уни­вер­си­те­та смог­ли из­го­то­вить са­мые тон­кие про­во­да в ми­рее

28.12 США об­ви­ни­ли тро­их ки­тай­ских трей­де­ров во взло­ме юр­фирм

28.12 Panasonic ин­ве­сти­ру­ет бо­лее 256 млн дол­ла­ров в пред­при­я­тие Tesla по вы­пус­ку сол­неч­ных ба­та­рей

28.12 Volkswagen при­об­рел фир­му PayByPhone для осво­е­ния удоб­ных форм опла­ты пар­ков­ки

27.12 Мощ­ность за­ряд­ных стан­ций Tesla Supercharger бу­дет мно­го­крат­но уве­ли­че­на

• дальше…

29.12 Apple воз­гла­ви­ла спи­сок са­мых вли­я­тель­ных брен­дов

28.12 Как вы­чис­лить со­труд­ни­ков, со­би­ра­ю­щих­ся уво­лить­ся

22.12 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

• дальше…
LIBOR, LNG, MasterCard, Баффет, Белоруссия, Газпром, Германия, Греция, ЕС, Израиль, Кипр, Китай, КругманРоджерс, Россия, Рубини, СШАСорос, Стиглиц, ШвейцарияЯпония, акции, биотопливо, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, сланцы, форекс

ТОП-НОВОСТИ

НБУ с 4 ян­ва­ря сни­зил пре­дель­ную сум­му рас­че­тов на­лич­ны­ми с уча­сти­ем физи­че­ских лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно