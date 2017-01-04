Губарь Елена

Граждане перестали быть единственной группой клиентов банков, вложения которых гарантирует ФГВФЛ. С 1 января 2017 года компенсацию по вкладам на сумму до 200 тыс. грн получили физлица-предприниматели, но только в банках, которые обанкротятся в будущем. В зоне риска небольшие банки, которые могут уйти с рынка из-за недостатка капитала.

Бизнесмены получили гарантии

С наступлением 2017 года поменялся подход ФГВФЛ к выплате компенсации депозитов в обанкротившихся банках. До сих пор на возврат средств могли рассчитывать исключительно физлица, но теперь к ним добавили еще и физлиц-предпринимателей (ФЛП). Соответствующая норма была включена в закон еще полтора года назад, но вступила в силу только 1 января 2017 года. Теперь в банках, которые обанкротятся после этой даты, физлицам-СПД будут возмещать с их предпринимательских счетов столько же, сколько и физлицам, - не больше 200 тыс. грн.

Количество новых гарантированных вкладчиков значительно. В Государственной фискальной службе сообщили FinClub, что в Украине зарегистрировано порядка 2,1 млн ФЛП. Но, согласно данным банков - участников ФГВФЛ, только 1,098 млн таких бизнесменов хранят деньги в банках. Средний размер их вклада составляет 12 189 грн, что на четверть больше, чем у физлиц. Общий объем средств, которые физлица-СПД доверили банковской системе, составляет 13,393 млрд грн.

Невосполнимые потери

За 2014-2016 годы Фонд гарантирования вкладов физлиц вернул клиентам банков-банкротов свыше 80 млрд грн. Эту сумму получили только физлица, а юрлица, которые де-юре все еще ждут своей очереди выплат, де-факто потеряли свои деньги. У них практически нет надежды на возврат сбережений и остатков на текущих счетах, поскольку денег от распродажи активов и имущества банков-банкротов не хватает даже на возврат задолженности банков перед НБУ и ФГВФЛ.

Но для физлиц-СПД решили сделать исключение. У Фонда хватит денег на эти выплаты. «Фонд гарантирования вкладов действует на основании закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» и нормативных актов ФГВФЛ. Источники формирования средств Фонда предусмотрены в статье 19 закона», - сообщили в Фонде. Пользуясь законом, ФГВФЛ в последние дни 2016 года получил от Кабмина «добро» на очередной транш кредита в размере 8 млрд грн.

Когда принимался этот закон, эксперты подчеркивали, что многие физлица-СПД обслуживаются в ПриватБанке. И это учреждение перешло под полный контроль государства буквально за две недели до Нового года. 19 декабря в ПриватБанк вошла временная администрация, а уже 22 декабря она вышла, поскольку Минфин выкупил 100% акций банка. Одновременно парламент принял закон, согласно которому на счета физлиц в ПриватБанке на сумму свыше 200 тыс. грн распространяется госгарантия. Но к деньгам физлиц-СПД в банке эта гарантия не применяется.

Поэтому новая норма должна успокоить этих предпринимателей. «Согласно исследованию GfK, ПриватБанк занимает лидирующие позиции по показателю «Сотрудничество с банком как частный предприниматель» - 70% клиентов работают с банком, а это более 540 тыс. частных предпринимателей. Количество вкладчиков-предпринимателей за 2016 год выросло на 3,5% и достигло отметки в 46 тыс. Портфель вкладов частных предпринимателей вырос на 12% и составляет 151 млн грн. Средняя сумма вклада предпринимателя составляет 53 тыс. грн и это не предел, ведь гарантирование корпоративных депозитов физлиц-предпринимателей существенно повысит доверие и уверенность в таких вкладах», - сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Под угрозой

В Нацбанке неоднократно заявляли, что очистка банковского рынка уже практически завершена. С начала 2014 года временный администратор или ликвидатор заходили в 87 банков. Однако в зоне риска остается еще очень много игроков, которые могут обанкротиться из-за несоблюдения требований Нацбанка к капиталу. До июля 2017-го на рынке не должно остаться учреждений, чей уставный капитал меньше 200 млн грн. Сейчас такого капитала нет почти у пятидесяти банков.

Согласно постановлению № 336, в случае «несоответствия размера уставного капитала банка требованиям законодательства» НБУ может признать банк проблемным. После этого ему будет дано до 180 дней для докапитализации. Если банк не найдет денег, его закроют. «Первое - признание проблемности. Следующий этап - если нам не будет предоставлен в разумный 30-дневный срок какой-то план выхода из ситуации, естественно, банки должны будут покинуть рынок. У нас не может быть других вариантов», - поясняла механизм заместитель главы НБУ Катерина Рожкова. Такие банки могут объединяться друг с другом и самоликвидироваться.

В Нацбанке уверены, что потенциальные выплаты новой группе вкладчиков не разгонят уровень инфляции. «Мы позитивно оцениваем предоставление гарантий физлицам-предпринимателям и не ожидаем, что это как-то отразится на росте инфляции. Есть маленькие банки, которые могут попасть под удар, но они занимают всего 4% системы. Поэтому какие-то проблемы с выплатой таких вкладов не должны возникнуть», - считает глава Нацбанка Валерия Гонтарева.