Форекс - Курс доллара США опускается в ходе азиатских торгов во вторник относительно основных мировых валют. Евро торгуется утром во вторник в районе $1,0486 против $1,0455 на закрытие предыдущей сессии. Курс единой европейской валюты находится сейчас около 123,04 иены по сравнению со 122,89 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 117,34 иены против 117,55 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,18%. По итогам 2016 года WSJ Dollar увеличился на 3%, в том числе на ожиданиях повышения процентных ставок в США и обещаниях избранного президента страны Дональда Трампа о стимулировании экономического роста, сообщает MarketWatch.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, за минувший год поднялся на 3,5%, завершив "в плюсе" четвертый год подряд. На этой неделе внимание аналитиков и трейдеров будет сосредоточено на американской статистике. В частности, во вторник будет опубликовано значение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), а в пятницу - свежие данные по американскому рынку труда.

Эксперты в среднем прогнозируют, что безработица в США в декабре выросла до 4,7% с 4,6% в предыдущий месяц, а количество рабочих мест увеличилось на 170 тыс. после повышения на 178 тыс. в ноябре. Значение ISM Manufacturing, как ожидается, выросло в прошлом месяце до 53,5 пункта по сравнению 53,2 пункта в ноябре.