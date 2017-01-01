Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 03:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Нацбанк в декабре потратил на поддержку гривни почти $120 миллионов
14:51 30.12.2016 |
Национальный банк Украины в ходе аукционов на межбанковском валютном рынке в декабре продал на 119,4 миллиона долларов больше, чем купил.
Согласно данным на сайте регулятора, за месяц НБУ провел 3 аукциона по покупке валюты, в ходе которых купил 115 миллионов долларов.
В то же время, регулятор провел 5 аукционов по продаже валюты, на которых продал 234,4 миллиона долларов.
Наибольший объем продажи валюты приходится на три последних рабочих дня межбанковского валютного рынка в 2016 году, 27-29 декабря, за которые НБУ продал 202,7 миллиона долларов.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в ходе аукционов на межбанковском валютном рынке в ноябре пополнил золотовалютные резервы на 80 миллионов долларов.
Золотовалютные резервы Украины на конец ноября составили 15,271 миллиарда долларов США, что на 14,8% выше показателя на начало года.
Вчера, 29 декабря, в НБУ сообщили, что текущий уровень международных резервов составляет около 15,6 миллиарда долларов США.
Котировки гривни к доллару США к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке в последний день его работы в 2016 году установились на уровне 27,05/27,20 гривни/доллар.
Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ к 17:00 29 декабря установился на уровне 27,1909 гривни/доллар.
Национальный банк объяснил девальвационное давление на курс гривни перед новогодними праздниками избытком гривневой ликвидности, отсутствием потребности у экспортеров продавать валютную выручку после получения возмещения НДС и ростом спроса на валюту для платежей по валютным кредитам в конце года.
Эксперты объяснили текущую девальвацию гривни к доллару США также избыточной ликвидностью рынка в связи с традиционным ростом бюджетных платежей правительства в конце года, но спрогнозировали, что ситуация стабилизируется с наступлением новогодних праздников.
Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс евро к доллару замедлил рост после достижения двухнедельного максимума
|НБУ снял ограничение по расчетам в 120 дней для экспортеров услуг
|НБУ решил ликвидировать банк "Траст"
|Нацбанк в декабре потратил на поддержку гривни почти $120 миллионов
|Сбережения украинцев в III кв. 2016г увеличились на 16,5 млрд грн -Госстат
|"Киевстар" намерен в начале 2017г выйти на рынок финансовых услуг
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров