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Топливно-энергетический комплекс
Курс евро к доллару замедлил рост после достижения двухнедельного максимума
21:06 30.12.2016 |
Форекс - Курс евро к доллару замедлил рост после достижения максимальных отметок с 14 декабря в преддверии Нового года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.51 EET курс евро к доллару рос до 1,0538 доллара за евро с 1,0492 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 116,76 иены за доллар со 116,54 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,39%, до 102,25 пункта.
Аналитики объясняют удорожание евро низкими объемами торгов. "(Повышательный - ред.) тренд полностью порожден новогодним отсутствием ликвидности", - сказал агентству Рейтер основатель и генеральный директор FirstLine FX Джейсон Леинванд (Jason Leinwand).
Эксперты ожидают увеличения курса доллара к мировым валютам в 2017 году. С момента победы на президентских выборах в США Дональда Трампа доллар подорожал к мировым валютам примерно на 4,5%.
"Многое зависит от того, как будет складываться (ситуация с - ред.) с китайской экономикой и президентством Трампа. В целом я ожидаю, что доллар продолжит дорожать", - цитирует агентство главного рыночного аналитика в FXPrimus Маршалла Джиттлера (Marshall Gittler).
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