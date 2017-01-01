Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 03:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НБУ увеличил объем ОВГЗ в своем портфеле на 25,8 млрд гривен до 381,946 млрд гривен, банки - на 18,0 млрд гривен до 190,3 млрд гривен 29 декабря
11:04 30.12.2016 |
Национальный банк увеличил объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на 25,800 млрд гривен до 381,946 млрд гривен 29 декабря, банки - на 18,012 млрд гривен до 190,350 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 29 декабря увеличился на 48,53 млн гривен до 6,400 млрд гривен, в собственности других владельцев - на 65,04 млн гривен до 15,744 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 29 декабря увеличился на 43,926 млрд гривен до 594,439 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 16.12
|543219,30
|356145,90
|166145,71
|14633,70
|6293,99
|на 19.12
|543348,73
|356145,90
|166251,59
|14650,57
|6300,67
|на 20.12
|543577,41
|356145,90
|166494,23
|14623,72
|6313,55
|на 21.12
|543828,23
|356145,90
|166605,32
|14748,52
|6328,49
|на 22.12.
|543699,05
|356145,90
|166458,04
|14774,87
|6320,24
|на 23.12
|549101,98
|356145,90
|171069,25
|15595,09
|6291,75
|на 26.12
|549027,93
|356145,90
|170969,40
|15624,75
|6287,88
|на 27.12
|549406,38
|356145,90
|171325,01
|15640,94
|6294,52
|на 28.12
|550513,89
|356145,90
|172337,88
|15678,54
|6351,58
|на 29.12
|594439,49
|381945,90
|190349,92
|15743,57
|6400,10
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс евро к доллару замедлил рост после достижения двухнедельного максимума
|НБУ снял ограничение по расчетам в 120 дней для экспортеров услуг
|НБУ решил ликвидировать банк "Траст"
|Нацбанк в декабре потратил на поддержку гривни почти $120 миллионов
|Сбережения украинцев в III кв. 2016г увеличились на 16,5 млрд грн -Госстат
|"Киевстар" намерен в начале 2017г выйти на рынок финансовых услуг
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров