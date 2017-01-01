В четверг, 29 декабря, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 51 млн долларов по сравнению с 28 декабря до 162,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 71,9 млн долларов по сравнению с 28 декабря до 169,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился на 5,2 млрд долларов, или в 1,8 раза до 6,614 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 23 коп. в четверг снизился на 30 коп. до 27,18 UAH/USD.