Форекс - Курс евро к доллару в пятницу растет на фоне низкого объема торгов в преддверии празднования Нового года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.45 EET курс евро к доллару рос до 1,0533 доллара за евро с 1,0492 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 116,79 иены за доллар со 116,54 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,28%, до 102,36 пункта.

В преддверии новогодних празднований объем торгов на всех мировых рынках значительно снижен, и каких-либо ярко выраженных трендов не наблюдается. Инвесторы закрывают свои позиции, фиксируя прибыль, и стараются не открывать новых. На этом фоне евро в пятницу окреп по отношению к доллару.

"Объем торгов на рынках необычайно мал, и возможно, инвесторы перестраивают сейчас свои позиции. Никаких особых новостей для укрепления евро не было", - прокомментировал агентству Блумберг глава валютных продаж ANZ Шигэки Йошитоши (Shigeki Yoshitishi).

Дополнительное негативное влияние на доллар оказывают неоднозначные данные по рынку труда США. Минтруда США в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 24 декабря, снизилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели, до 265 тысяч. Аналитики ожидали несколько большего снижения - на 11 тысяч, до 264 тысяч.

При этом количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 декабря, выросло на 63 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 2,102 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения на 3 тысячи - до 2,039 миллиона человек.