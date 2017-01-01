Стоимость золота растет в четверг на фоне удешевления доллара, вызванного данными по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.10 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 5,60 доллара, или на 0,49% - до 1146,50 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,23% - до 16,08 доллара за унцию.

Положительно на стоимость золота влияет ослабление американской валюты, которое увеличивает спрос на драгметалл со стороны владеющих иностранной валютой инвесторов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,30%, до 102,90 пункта.

Доллар дешевеет к мировым валютам на данных по рынку труда США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 24 декабря, снизилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели, до 265 тысяч. Аналитики ожидали несколько большего снижения - на 11 тысяч, до 264 тысяч. Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 24 декабря, продемонстрировало менее ярко выраженное снижение - на 750 с показателя прошлой недели, до 263 тысяч.

Кроме того, количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 декабря, выросло на 63 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 2,102 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения на 3 тысячи - до 2,039 миллиона человек.

В целом объем торгов на этой неделе значительно снижен после празднования католического Рождества и в преддверии Нового года, что также оказывает влияние на динамику торгов. Инвесторы закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала 2017 года.