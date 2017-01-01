Форекс - Доллар в четверг дешевеет к основным мировым валютам на фоне статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.18 EET курс евро к доллару рос до 1,0455 доллара за евро с 1,0414 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 116,71 иены за доллар со 117,25 иены на прошлых торгах. Ранее в ходе торгов он достигал отметки в 116,23 иены - минимум с 14 декабря. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 102,89 пункта.

Как сообщило Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 24 декабря, снизилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели, до 265 тысяч. Аналитики ожидали несколько большего снижения - на 11 тысяч, до 264 тысяч.

При этом количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 декабря, выросло на 63 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 2,102 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения на 3 тысячи - до 2,039 миллиона человек.

В целом объем торгов на этой неделе значительно снижен после празднования католического Рождества и в преддверии Нового года, что также оказывает влияние на динамику торгов. Инвесторы закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала 2017 года.