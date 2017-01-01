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В декабре население продало валюты на $34 млн больше, чем купило
12:39 29.12.2016 |
В декабре (по состоянию на 29 декабря) население продало наличной валюты на 34 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в комментарии НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке продажа валюты населением продолжает превышать ее покупку.
В декабре за неполный месяц чистая покупка валюты банками у населения составляет 34 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, за 11 месяцев население продало валюты на 2,44 млрд долларов больше, чем купило.
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