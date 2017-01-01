Стоимость золота в четверг замедлила рост после достижения максимальных отметок с 14 декабря на снижении курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.33 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,20 доллара, или на 0,73% - до 1149,20 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов она достигала отметки в 1150,70 доллара, что является максимальным уровнем с 14 декабря. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,07% - до 16,21 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 102,88 пункта.

Доллар дешевеет к мировым валютам из-за уменьшения доходности 10-летних гособлигаций США (US Treasuries) до минимальных отметок с 14 декабря. На это, в свою очередь, повлияли данные статистики по объему незавершенных сделок по продаже жилья в США. В ноябре индикатор в месячном выражении неожиданно снизился на 2,5%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,5%.

Ослабление доллара традиционно поддерживает цены на золото, поскольку делает покупку драгметалла дешевле для держателей других валют.

"Мы не будем удивлены, если золото достигнет отметки в 1500 долларов, если Дональд Трамп подведет и не сможет обеспечить плодотворные отношения с другими крупнейшими экономиками мира", - цитирует агентство MarketWatch рыночного аналитика ThinkMarkets Наима Аслама (Naeem Aslam).