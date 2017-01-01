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Как ни старался Нацбанк, он не смог удержать курс гривни под конец года
23:29 28.12.2016 |
Не помогли ни публичные заявления Нацбанка, ни рекордная для этого месяца продажа валюты - $96,8 млн. из запрошенных $120 млн. (курс отсечения был установлен на уровне 26,93 грн./$). Этого не хватило, чтобы удовлетворить растущие потребности импортеров.
"В среду ралли на межбанке продолжилось. После открытия торговой сессии гэпом к 26,75-26,95 грн./$ курсовой диапазон сузился к 26,90-27,0 грн./$. На этих уровнях рынок затаился в ожидании реакции со стороны Нацбанка, который объявлением об аукционе по продаже $100 млн. смог незначительно и ненадолго успокоить рынок. После аукциона неудовлетворенные заявки импортеров вернулись на рынок, на котором к тому моменту остались немногочисленные продавцы валюты. В результате курс продолжил рост. К завершению безналичных торгов котировки достигли уровней 27,05-27,25 грн./$", - сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Валюты сегодня катастрофически не хватало. Продавцы ее придерживали, поскольку не нуждались в гривне после недавней выплаты по НДС, а покупатели сметали весь доллар, что попадался им под руку.
"Экспортеры не спешат продавать свободную валюту, так как гривневые обязательства практически закрыты. В то же время импортеры наоборот стремятся закрыть контракты до нового года", - подтвердил UBR.ua ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка Вячеслав Озеров.
Банкиры говорят, что на межбанке ощущается не только текущий спрос, но и отложенный.
"На протяжение последних дней весомую часть спроса на валюту формируют нефтетрейдеры, которые запасаются топливом до введения повышенного акциза в новом году", - рассказал Станислав Верхградский.
За день сильно вырос объем торгов на межбанке: со вчерашних $332,64 млн. до $416,62 млн.
На всей этой ситуации спекулируют те, у кого есть доллар, и кто хочет его повыгодней продать.
"Не следует исключать и того факта, что продавцы валюты также не упускают возможности манипулируют ситуацией на растущем спросе, чтобы добиться наиболее выгодных для себя позиций. Мы наблюдали это с самого утра, когда спрос на доллар начал расти, а продавцы не торопились выходить на рынок. Торги активизировались только после выхода на рынок Национального банка", - заметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Кстати, чиновников сегодня упрекнули в неповоротливости. Говорят, что они могли предотвратить спекулятивные игры, когда экспортеры придерживали доллар утром.
"На наш взгляд, если бы НБУ объявил о проведении аукциона на покупку в таком масштабе с самого утра, котировки сегодня могли бы быть ниже", - отметил нам Станислав Верхградский.
Завтра финансисты не рассчитывают на заметное улучшение ситуации. Все хором говорят, что доллар останется дорогим и о новой психологической отметке.
"Очевидно в четверг рынок сохранит волатильность в тех же пределах - 26,90-27,0 грн./$ из-за больших объемов поступившей на рынки гривны. Однако мы видим, что НБУ готов и у него достаточно ресурсов, чтобы поддерживать рынок. И более серьезной раскачки межбанка регулятор скорее всего не допустит", - заверил Олег Куринной.
Менее оптимистично настроен Станислав Верхградский: "29 декабря напряженность на межбанке, скорее всего, сохранится. Избыточная гривневая ликвидность на счетах экспортеров по-прежнему будет сводить к минимуму желание экспортеров продавать валюту в то время, как активность импортеров сохранится на высоком уровне. Завтра, на наш взгляд, многое будет зависеть от действий Нацбанка. Мы ожидаем открытие межбанка с уровней 27,0-27,30 грн./$".
Одновременно с безналом будет расти и наличный курс доллара, так же как он это делал и сегодня.
"28 декабря наличный рынок моментально отреагировал на межбанковские движения ростом с 27,40-27,50 до 27,50-27,65 грн./$. Далее в течении дня курсы изменялись в диапазоне от 27,50-27,55 до 27,65-27,70 грн./$", - уточнил Верхградский.
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