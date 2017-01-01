Цена золота в среду перешла к снижению после того, как достигла максимума с 14 декабря, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.45 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,9 доллара, или на 0,08% - до 1137,90 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов она достигала отметки в 1145,05 доллара, что является максимальным уровнем с 14 декабря. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,15% - до 15,97 доллара за унцию.

Негативно на стоимость золота влияет укрепление американской валюты, которое снижает спрос на драгметалл со стороны владеющих иностранной валютой инвесторов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,42%, до 103,47 пункта.

В целом, в среду активность инвесторов остается слабой из-за подготовки к Новому году. По мере приближения конца года объем торгов значительно снижается, участники рынка закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала 2017 года.